اسامة حمدان: المطلوب من الادارة الاميركية وقف ارسال السلاح والعتاد لجيش الاحتلال اذا كانت جادة في وقف الابادة في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 17:04

اسامة حمدان: المطلوب من الادارة الاميركية وقف ارسال السلاح والعتاد لجيش الاحتلال اذا كانت جادة في وقف الابادة في غزة

منذ 13 mins 20 March، 2024
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