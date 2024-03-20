اسامة حمدان: على الاحتلال التقاط الفرصة والتوقف عن المراوغة والمماطلة والتوقف عن استهداف كل ما يقدم الغوث – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 17:04

اسامة حمدان: على الاحتلال التقاط الفرصة والتوقف عن المراوغة والمماطلة والتوقف عن استهداف كل ما يقدم الغوث

منذ 14 mins 20 March، 2024
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