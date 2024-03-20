سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون النظامي عيار 60 تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 17:04

سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون النظامي عيار 60 تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس

منذ 16 mins 20 March، 2024
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