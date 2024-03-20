الإمام الخامنئي: اميركا في قضية غزة اتخذت اسوأ موقف وهذا الموقف ادى الى كراهيتها في العالم وازدادت كراهيتها بالمنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 17:04
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حرب الإبادة والتجويع الصهيونية على قطاع غزة المدعومة من أمريكا ودول أوروبية تتواصل لليوم الـ166 وسط كارثة انسانية
لتبرعاتكم لمائدة الامام زين العابدين عليه السلام هاتف 03745241 - 01277519
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الإمام السيد علي الخامنئي يطلق شعار "الطفرة الإنتاجية بمشاركة الشعب" بمناسبة حلول العام الهجري الشمسي الجديد
الإمام الخامنئي: اميركا في قضية غزة اتخذت اسوأ موقف وهذا الموقف ادى الى كراهيتها في العالم وازدادت كراهيتها بالمنطقة
منذ 1 ساعة
20 March، 2024
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