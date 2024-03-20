الإمام الخامنئي: علينا أن نعزز الوحدة الوطنية ونقويها والتنافس الداخلي يبقى محفوظا لكن على الجميع ان يكونوا متحدين ومتعاضدين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 17:02

الإمام الخامنئي: علينا أن نعزز الوحدة الوطنية ونقويها والتنافس الداخلي يبقى محفوظا لكن على الجميع ان يكونوا متحدين ومتعاضدين

منذ 1 ساعة 20 March، 2024
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