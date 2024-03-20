الحرب في قطاع غزة تدفع معدل البطالة بين الفلسطينيين إلى أكثر من 50% – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 15:14

الحرب في قطاع غزة تدفع معدل البطالة بين الفلسطينيين إلى أكثر من 50%

منذ 59 mins 20 March، 2024
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اقتصاد - صفحات منوعة

كشفت منظمة العمل الدولية أن الحرب في قطاع غزة من المتوقع أن تدفع معدل البطالة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إلى أكثر من 50%، في ظل تدهور كبير في الاقتصاد الفلسطيني.

وأظهر تقرير جديد أن أكثر من نصف مليون وظيفة فقدت بالفعل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية إن تدمير البنية التحتية والمدارس والمستشفيات والأعمال التجارية في غزة “دمر قطاعات اقتصادية بأكملها وأصاب نشاط سوق العمل بالشلل، مع تداعيات لا توصف على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم.

وفي غزة، فُقدت حوالي 200 ألف وظيفة، وهو ما يمثل حوالي ثلثي إجمالي العمالة في القطاع وفي الضفة الغربية، وصف التقرير ظروفاً “تشبه الإغلاق” مع وجود أكثر من 650 نقطة تفتيش دائمة ومؤقتة في جميع أنحاء المنطقة والتي تترك آثاراً سلبية كبيرة على الاقتصاد. وأضاف أن أكثر من 300 ألف وظيفة، أو حوالي ثلث إجمالي العمالة، فُقدت بالفعل هناك.

المصدر: موقع المنار

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