خلال رسالته بمناسبة عيد النوروز وحلول عيد رأس السنة، اطلق الامام السيد علي الخامنئي شعار “قفزة الإنتاج بمشاركة الشعب” للعام الإيراني الجديد ووصف الإنتاج “بمفتاح حل المشاكل”.

وهنأ السيد الخامنئي في رسالة متلفزة، الشعب الإيراني وجميع الأمم التي تحتفل بعيد النوروز، وسمى العام الجديد بعام “قفزة الإنتاج بمشاركة الشعب”.

وتقدم السيد الخامنئي، بالتهنئة في رسالة بمناسبة بداية عام 1403 الشمسي، الى الشعب الإيراني بعيد النوروز، وخاصة عوائل الشهداء وجميع الأمم التي تكرّم النوروز، واطلق شعار “قفزة الإنتاج بمشاركة الشعب” للعام الجديد.

واكرم ذكرى شهداء الامة والامام الخميني (رضي الله عنه)، واعرب عن امنيته لاستفادة الشعب الإيراني من ربيع الطبيعة وربيع القرآن الكريم، وألقى نظرة سريعة على الأحداث الحلوة والمرة للعام المنصرم.

وقال “ان التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير، وتعزيز البنية التحتية، والحضور الملحمي للناس في مختلف التجمعات، وخاصة يوم القدس ومسيرات ذكرى انتصار الثورة، وإجراء انتخابات مارس بشكل آمن وسليم و الحراك الدولي للحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية كان من بين الأحداث الحلوة التي شهدتها البلاد في العام المنصرم”.

ووصف الامام الخامنئي المشاكل الاقتصادية والمعيشية للشعب ضمن الأخبار المريرة لعام 1402. وأضاف: “الحادث المرير في كرمان في ذكرى الشهيد سليماني والفيضانات في بلوشستان والحوادث التي تعرض لها حراس الأمن في الأشهر الأخيرة كانت من بين الحوادث المريرة الأخرى التي شهدها العام الماضي، لكن حادثة غزة ينبغي اعتبارها الحادثة الأكثر مرارة”.

واشار إلى شعار العام الماضي، وقيّم العمل المنجز في مجال الحد من التضخم ونمو الإنتاج بأنه جيد ولكن ليس بالمستوى المنشود، وشدد على أنه “لا ينبغي للمرء أن يتوقع أن يتم تحقيق مثل هذه القضية المهمة بشكل كامل في غضون عام، وبل في العام الجديد لا تزال مشكلة البلاد الأساسية هي “الاقتصاد” لأن نقطة الضعف الرئيسية، تكمن في هذا المجال ويجب أن نكون اكثرا نشاطا من اجلها.”

وأكد السيد الخامنئي ان “تلخيص آراء الخبراء الاقتصاديين يقودنا إلى استنتاج أن مفتاح حل مشاكل البلاد الاقتصادية، بما في ذلك “التضخم” و”البطالة” و”قيمة العملة الوطنية”، هو مسألة “الإنتاج” ولهذا السبب، تم الاعتماد في السنوات القليلة الماضية على مسألة الإنتاج”.

وأضاف: “ولذلك فإننا في العام الجديد نعتمد أيضا على مسألة الإنتاج، ونتوقع قفزة في هذه القضية”.

المصدر: موقع المنار + وكالات ايرانية