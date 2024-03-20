عدد من الشهداء والجرحى في قصف العدو الاسرائيلي لمنطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 05:22

عدد من الشهداء والجرحى في قصف العدو الاسرائيلي لمنطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة

منذ 2 ساعة 20 March، 2024
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