قصف مدفعي صهيوني وإطلاق نار كثيف في محيط مجمع الشفاء الطبي وحي الرمال غرب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 20 2024 - 02:20

قصف مدفعي صهيوني وإطلاق نار كثيف في محيط مجمع الشفاء الطبي وحي الرمال غرب غزة

منذ 51 mins 20 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة