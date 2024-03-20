المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ️نحن في مرحلة جديدة من التجويع بتقويض محاولات تخفيف الأزمة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 00:50
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أكثر من 15 شهيداً وعشرات الجرحى اثر قصف قوات الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون مستوطنة زرعيت بصاروخ فلق- 1 وموقع رويسات العلم وتجمعاً لجنود العدو في محطيه
اعلام العدو يعترف بإصابة جنديين صهيونيين اثر اطلاق حزب الله صواريخ نحو محيط منطقة المنارة
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: أحد أهداف الكيان الصهيوني الخطيرة هو تدمير الهوية الفلسطينية في غزة والضفة الغربية
السيد رئيسي: نحذر من استمرار الإبادة الجماعية المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني ومن أي أعمال عدوانية في القدس والمسجد الأقصى
المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ️نحن في مرحلة جديدة من التجويع بتقويض محاولات تخفيف الأزمة
منذ 6 mins
20 March، 2024
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