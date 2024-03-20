كتائب شهداء الأقصى – مجموعات ليوث المجد: تمكنا من استهداف الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية التابع للاحتلال الاسرائيلي بعبوة محلية الصنع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 20 2024 - 00:50

كتائب شهداء الأقصى – مجموعات ليوث المجد: تمكنا من استهداف الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية التابع للاحتلال الاسرائيلي بعبوة محلية الصنع

منذ 7 mins 20 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة