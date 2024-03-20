المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ️الاحتلال الاسرائيلي استهدف القائمين على تنسيق المساعدات لتعميق الفوضى ونشر الذعر بين الناس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 00:48

المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ️الاحتلال الاسرائيلي استهدف القائمين على تنسيق المساعدات لتعميق الفوضى ونشر الذعر بين الناس

منذ 6 mins 20 March، 2024
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