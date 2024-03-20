تجمع العشائر الفلسطينية: سنبقى سندا لشعبنا وحكومتنا ومقاومتنا بوجه المحاولات العبثية للاحتلال وأذنابه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 00:48

تجمع العشائر الفلسطينية: سنبقى سندا لشعبنا وحكومتنا ومقاومتنا بوجه المحاولات العبثية للاحتلال وأذنابه

منذ 53 mins 19 March، 2024
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