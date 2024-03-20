اعلام العدو: كل يوم يتم إضافة المزيد من المنازل إلى قائمة الخسائر الكبيرة نتيجة أنشطة حزب الله ضد المستوطنات الشمالية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 00:48

اعلام العدو: كل يوم يتم إضافة المزيد من المنازل إلى قائمة الخسائر الكبيرة نتيجة أنشطة حزب الله ضد المستوطنات الشمالية

منذ 1 ساعة 19 March، 2024
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