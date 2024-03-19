اكثر من 23 شهيدا بقصف قوات العدو الاسرائيلي اللجان العشائرية التي كانت تؤمن توزيع المساعدات بدوار الكويت في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2024 - 21:46
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حرب الإبادة والتجويع الصهيونية على قطاع غزة المدعومة من أمريكا ودول أوروبية تتواصل لليوم الـ165 وسط كارثة انسانية
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اعلام العدو يعترف بإصابة جنديين صهيونيين اثر اطلاق حزب الله صواريخ نحو محيط منطقة المنارة
اكثر من 23 شهيدا بقصف قوات العدو الاسرائيلي اللجان العشائرية التي كانت تؤمن توزيع المساعدات بدوار الكويت في غزة
منذ 27 mins
19 March، 2024
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