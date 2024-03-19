اكثر من 23 شهيدا بقصف قوات العدو الاسرائيلي اللجان العشائرية التي كانت تؤمن توزيع المساعدات بدوار الكويت في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2024 - 21:46

اكثر من 23 شهيدا بقصف قوات العدو الاسرائيلي اللجان العشائرية التي كانت تؤمن توزيع المساعدات بدوار الكويت في غزة

منذ 27 mins 19 March، 2024
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