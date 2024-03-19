واصلت المقاومة الاسلامية عملياتها قرب الحدود الجنوبية ضد مواقع وتجمعات جنود العدو.

المقاومة استهدفت إنتشاراً ‏لجنود العدو الصهيوني في موقع بركة ريشا ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مباشرة.‏

واستهدف المقاومون تحركاً ‏لجنود العدو الصهيوني داخل موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏ ‏

واستهدفوا قوة ‏عسكرية صهيونية في محيط تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً ‏مباشرة.‏ ‏

‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا قوة ‏عسكرية صهيونية جنوب موقع برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة. ‏

المقاومة استهدفت آلية ‏عسكرية لوجستية للعدو ومجموعة جنود بداخلها وحولها في تلة الطيحات بصاروخ موجه ‏أصابها إصابةً مباشرة وأوقعت افرادها بين قتيل وجريح. ‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:40 من بعد ظهر يوم ‏الثلاثاء 19-03-2024 إنتشاراً ‏لجنود العدو الصهيوني في موقع بركة ريشا ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏ ‌‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 19-03-2024 م

‏08 رمضان 1445 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:40 من بعد ظهر يوم ‏الثلاثاء 19-03-2024 تحركاً ‏لجنود العدو الصهيوني داخل موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏ ‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 19-03-2024 م

‏08 رمضان 1445 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:30 من بعد ظهر يوم ‏الثلاثاء 19-03-2024 قوة ‏عسكرية صهيونية في محيط تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً ‏مباشرة.‏ ‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 19-03-2024 م

‏08 رمضان 1445 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:30 من بعد ظهر يوم ‏الثلاثاء 19-03-2024 قوة ‏عسكرية صهيونية جنوب موقع برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.‏ ‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 19-03-2024 م

‏08 رمضان 1445 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:35 من بعد ظهر يوم ‏الثلاثاء 19-03-2024 آلية ‏عسكرية إسرائيلية لوجستية ومجموعة جنود بداخلها وحولها في تلة الطيحات بصاروخ موجه ‏أصابها إصابةً مباشرة وأوقعوا افرادها بين قتيل وجريح.‏ ‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 19-03-2024 م

‏08 رمضان 1445 هـ

اعتداءات

افاد مراسل المنار عن عدد من الاعتلاداءات التي وقعت اليوم جنوب لبنان:

-الطيران الحربي المعادي أغار بالصواريخ مستهدفا بلدة العديسة في جنوب لبنان لليوم الثالث على التوالي. غارة الطيران المعادي على بلدة العديسة إستهدفت منزلا خاليا قرب العين من دون وقوع إصابات

-الطيران الحربي المعادي شنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة مروحين

-مدفعية العدو تستهدف الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة

-قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة طيرحرفا

-إستهداف جديد لبلدة عيتاالشعب بصواريخ الطائرات الحربية المعادية ولا إصابات في الغارة المعادية التي إستهدفت منزلا قرب ساحة القدس في بلدة عيتا الشعب

-قصف مدفعي صهيوني يستهدف وادي حانين

-دبابة ميركافا معادية إستهدفت ب 5 قذائف مباشرة أطراف رامية وبيت ليف بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة نفسها

-سقوط عدد من القذائف المعادية في أطراف بلدة #بليدا

-مدفعية العدو تستهدف مناطق “الدباكة و الكساير وكروم المراح” في بلدة ميس الجبل