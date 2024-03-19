واصلت المقاومة الاسلامية عملياتها قرب الحدود الجنوبية ضد مواقع وتجمعات جنود العدو.
المقاومة استهدفت إنتشاراً لجنود العدو الصهيوني في موقع بركة ريشا ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مباشرة.
واستهدف المقاومون تحركاً لجنود العدو الصهيوني داخل موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
واستهدفوا قوة عسكرية صهيونية في محيط تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة.
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا قوة عسكرية صهيونية جنوب موقع برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.
المقاومة استهدفت آلية عسكرية لوجستية للعدو ومجموعة جنود بداخلها وحولها في تلة الطيحات بصاروخ موجه أصابها إصابةً مباشرة وأوقعت افرادها بين قتيل وجريح.
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 19-03-2024 إنتشاراً لجنود العدو الصهيوني في موقع بركة ريشا ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 19-03-2024 م
08 رمضان 1445 هـ
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 19-03-2024 تحركاً لجنود العدو الصهيوني داخل موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 19-03-2024 م
08 رمضان 1445 هـ
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 19-03-2024 قوة عسكرية صهيونية في محيط تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 19-03-2024 م
08 رمضان 1445 هـ
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 19-03-2024 قوة عسكرية صهيونية جنوب موقع برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 19-03-2024 م
08 رمضان 1445 هـ
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:35 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 19-03-2024 آلية عسكرية إسرائيلية لوجستية ومجموعة جنود بداخلها وحولها في تلة الطيحات بصاروخ موجه أصابها إصابةً مباشرة وأوقعوا افرادها بين قتيل وجريح.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 19-03-2024 م
08 رمضان 1445 هـ
اعتداءات
افاد مراسل المنار عن عدد من الاعتلاداءات التي وقعت اليوم جنوب لبنان:
-الطيران الحربي المعادي أغار بالصواريخ مستهدفا بلدة العديسة في جنوب لبنان لليوم الثالث على التوالي. غارة الطيران المعادي على بلدة العديسة إستهدفت منزلا خاليا قرب العين من دون وقوع إصابات
-الطيران الحربي المعادي شنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة مروحين
-مدفعية العدو تستهدف الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة
-قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة طيرحرفا
-إستهداف جديد لبلدة عيتاالشعب بصواريخ الطائرات الحربية المعادية ولا إصابات في الغارة المعادية التي إستهدفت منزلا قرب ساحة القدس في بلدة عيتا الشعب
-قصف مدفعي صهيوني يستهدف وادي حانين
-دبابة ميركافا معادية إستهدفت ب 5 قذائف مباشرة أطراف رامية وبيت ليف بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة نفسها
-سقوط عدد من القذائف المعادية في أطراف بلدة #بليدا
-مدفعية العدو تستهدف مناطق “الدباكة و الكساير وكروم المراح” في بلدة ميس الجبل