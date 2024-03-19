المقاومة الإسلامية ‏استهدفت ‏تحركاً ‏لجنود العدو الصهيوني داخل موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مباشرة ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2024 - 17:12

المقاومة الإسلامية ‏استهدفت ‏تحركاً ‏لجنود العدو الصهيوني داخل موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مباشرة ‏

منذ 28 mins 19 March، 2024
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