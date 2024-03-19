مراسل المنار : مدفعية العدو تستهدف مناطق الدباكة والكساير وكروم المراح في بلدة ميس الجبل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2024 - 17:12

مراسل المنار : مدفعية العدو تستهدف مناطق الدباكة والكساير وكروم المراح في بلدة ميس الجبل

منذ 57 mins 19 March، 2024
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