جيش الاحتلال: إصابة 3090 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب منهم 485 بإصابات بالغة الخطورة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2024 - 17:10

جيش الاحتلال: إصابة 3090 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب منهم 485 بإصابات بالغة الخطورة

منذ 1 ساعة 19 March، 2024
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