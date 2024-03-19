جيش الاحتلال الصهيوني يعترف بإصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2024 - 17:10

جيش الاحتلال الصهيوني يعترف بإصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

منذ 1 ساعة 19 March، 2024
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