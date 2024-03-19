مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا انتشاراً لجنود العدو الصهيوني في موقع بركة ريشا ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2024 - 17:10
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مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا انتشاراً لجنود العدو الصهيوني في موقع بركة ريشا ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة
منذ 1 ساعة
19 March، 2024
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