‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا انتشاراً ‏لجنود العدو الصهيوني في موقع بركة ريشا ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة ‏ ‌‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2024 - 17:10

‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا انتشاراً ‏لجنود العدو الصهيوني في موقع بركة ريشا ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة ‏ ‌‏

منذ 1 ساعة 19 March، 2024
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