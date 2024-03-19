القوات المسلحة اليمنية : استهدفنا سفينة ( Mado ) الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2024 - 15:38

القوات المسلحة اليمنية : استهدفنا سفينة ( Mado ) الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة

منذ 1 ساعة 19 March، 2024
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