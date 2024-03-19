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March 19 2024 - 14:08

كيان العدو | انكماش الاقتصاد أكثر من المتوقع

منذ 1 ساعة 19 March، 2024
الاقتصاد-الصهيوني
اقتصاد - صفحات منوعة

عدلت دائرة الإحصاء المركزية في كيان العدو الصهيوني تقديراتها لانكماش الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الأخير من 2023، حيث جاء الانكماش أكثر مما كان متوقعا.

وقالت دائرة الإحصاء المركزية، إن الاقتصاد انكمش 20.7% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، ذلك بعد تقدير أولي أشار إلى انكماش 19.4%.

وجاء الانكماش مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات بشدة من العدوان على قطاع غزة.

ويصطحب مرحلة الانكماش الاقتصادي:
– انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار.
– ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها.
– ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال.

المصدر: موقع المنار

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