مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي أغار بالصواريخ مستهدفا بلدة العديسة في جنوب لبنان لليوم الثالث على التوالي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2024 - 11:06

مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي أغار بالصواريخ مستهدفا بلدة العديسة في جنوب لبنان لليوم الثالث على التوالي

منذ 54 mins 19 March، 2024
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