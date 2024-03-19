قال امين مقر النانو عماد احمدوند: وفقًا لآخر استطلاع، تم تصدير منتجات النانو الإيرانية إلى 48 دولة، منها العراق وأفغانستان وروسيا وتركيا وجورجيا .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن عماد أحمدوند بحلول نهاية عام 1402 الايراني، تم إنتاج وتسويق 1808 منتج نانو في أكثر من 15 منطقة صناعية تعتمد على التقنيات المحلية، وذكر: تم تنفيذ جمع الإحصاءات الاقتصادية والسوقية لمجال تكنولوجيا النانو، بهدف التحليل الاقتصادي لسوق منتجات وخدمات شركات النانو وقياس المؤشرات الاقتصادية لوثيقة تطوير تكنولوجيا النانو، في النصف الأول من عام 1402هـ.

وأضاف أمين مقر النانو: تمت دعوة 350 شركة نانو للمشاركة في هذا المشروع كتابيًا، وشارك حوالي 80% في المشروع من خلال تقديم إحصائيات المبيعات والتصدير من منتجات النانو الخاصة بهم.

وأشار أحمدوند إلى أن حجم مبيعات منتجات النانو المصنوعة في إيران بناء على هذا المسح تم حسابه بأكثر من 30 ألف مليار تومان، وذكر: القيمة الدولارية لهذا السوق تساوي مليار و125 مليون دولار، وتشكل صادرات هذه المنتجات نسبة مئوية من إجمالي سوق النانو.

وتابع: كانت الحنفيات الصحية، ومحفز النفط والغاز النانوي، والمحفز النانوي للسيارات، وبلاط البناء والديكور، والمنتجات الإلكترونية الضوئية، هي المنتجات الخمسة الأكثر مبيعًا لعام 1401 على التوالي. وكان للمجالات الصناعية الثلاثة وهي البناء والسيارات والنقل والنفط والغاز والبتروكيماويات على التوالي أكبر حجم من سوق النانو في العام الماضي.

وأعلن امين مقر النانو أنه وفقًا لآخر استطلاع، تم تصدير منتجات النانو الإيرانية إلى 48 دولة في العالم، وكانت العراق وأفغانستان وروسيا وتركيا وجورجيا الوجهات الخمس الأولى لصادرات منتجات النانو الإيرانية.

وأوضح أحمدوند: سيتم أيضًا إجراء خطة مسح السوق الثامنة في عام 1403هـ لتقييم بيع منتجات النانو في عام 1402هـ..

المصدر: وكالة مهر