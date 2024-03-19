دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأثنين 18-03-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 17:00 استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 17:02 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 17:05 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
4- الساعة 17:30 استهداف موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 19:15 استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 19:15 استهداف موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
المصدر: موقع المنار