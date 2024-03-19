دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأثنين 18-03-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 17:00 استهداف موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 17:02 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

3- الساعة 17:05 استهداف موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

4- الساعة 17:30 استهداف موقع ‏بياض بليدا بقذائف المدفعية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 19:15 استهداف موقع بركة ‏ريشا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 19:15 استهداف موقع حدب ‏يارين بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

المصدر: موقع المنار