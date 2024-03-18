وصول 5 شهداء وعدد من الاصابات لمستشفى كمال عدوان باستهداف العدو الاسرائيلي لمنزل بمنطقة أبو الامين بالشيخ رضوان في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2024 - 23:38

وصول 5 شهداء وعدد من الاصابات لمستشفى كمال عدوان باستهداف العدو الاسرائيلي لمنزل بمنطقة أبو الامين بالشيخ رضوان في غزة

منذ 7 mins 18 March، 2024
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