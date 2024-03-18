كتائب القسام: يخوض المجاهدون منذ فجر اليوم اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة ويستهدفون عددا من الآليات موقعين قتلى وجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2024 - 17:58

كتائب القسام: يخوض المجاهدون منذ فجر اليوم اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة ويستهدفون عددا من الآليات موقعين قتلى وجرحى

منذ 2 ساعة 18 March، 2024
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