الشهيد المبحوح رفض تسليم نفسه لقوات الاحتلال واشتبك بسلاحه الشرطي مع العدو وقتل جنديًا وأصاب اثنين آخرين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2024 - 15:52

الشهيد المبحوح رفض تسليم نفسه لقوات الاحتلال واشتبك بسلاحه الشرطي مع العدو وقتل جنديًا وأصاب اثنين آخرين

منذ 59 mins 18 March، 2024
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