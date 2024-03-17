واصلت المقاومة الإسلامية عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الصهيوني، ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، والتي بدأتها منذ 8 اكتوبر العام الماضي، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وفجر الأحد، ‏استهدفت ‏المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود العدو ‏مقابل بلدة الوزاني بالأسلحة المناسبة وأصابت أهدافها بدقة. واستهدفت المقاومة عند الساعة (12:50)، موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، وكذلك موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وعند الساعة (14:00)، من بعد ظهر الأحد، استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية في موقع العاصي برشاشات (14.5) وأصابوها إصابةً مباشرة. كما استهدفت المقاومة عند الساعة (15:15)، تجمعًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية..

واستهدفت المقاومة عند الساعة (15:30)، موقع المرج ‏بقذائف المدفعية. وعند الساعة (18:30)، استهدفت تجمعاً ‏لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية.

وعند الساعة (20:30)، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية آليات العدو ‏الصهيوني أثناء دخولها إلى موقع المالكية بقذائف المدفعية.

وأكد الاعلام الحربي أن الحسابات الرسمية للإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية:

القناة الرسمية على التلغرام:

https://t.me/mmirleb

قناة التغطية الإخبارية على التلغرام:

https://t.me/C_Military1

قناة التغطية الإخبارية باللغة الإنكليزية على التلغرام:

https://t.me/mmirlb

الموقع الإلكتروني الرسمي:

https://central-media.net

ونوه الاعلام الحربي التابع للمقاومة في بيان، إلى أن لا يوجد أي حساب للإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية على منصات التواصل الإجتماعي (فيسبوك، تيك توك، أكس، يوتيوب). واكد أن كل حساب يحمل إسم الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية على المنصات المذكورة، “هو حساب مزوّر نأمل عدم اعتماده”.

المصدر: الاعلام الحربي