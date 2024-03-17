رغم الاجراءات المشددة التي تتخذها قوات الاحتلال، أدى 55 ألف مصلٍّ، صلاتي العشاء والتراويح، مساء اليوم الأحد في المسجد الأقصى المبارك، في اليوم السابع من شهر رمضان. وتمكن الآلاف من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى؛ رغم العراقيل التي فرضتها قوات الاحتلال على وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس المحتلة.

وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى من نساء ورجال صلاة العشاء والتراويح، في طريق المجاهدين الكائن بين بابي حطة والأسباط. وأوقفت قوات الاحتلال عددًا من الشبان في شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس، وفتشت بعضهم جسديا بعد تدقيق هوياتهم.

وتمركزت قوات الاحتلال بكثافة عند باب المغاربة في المسجد الأقصى وسطح قبة الصخرة، للتضييق على المصلين خلال أدائهم صلاتي العشاء والتراويح. من جهة أخرى، اعتلت قوات الاحتلال سور البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وصورت المصلين من باب العامود بعد خروجهم من المسجد الأقصى، اثر الانتهاء من اداء الصلاة.

ويفرض الاحتلال القيود على المصلين تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث منع دخول الشبان إلى المسجد من أجل أداء صلاتي العشاء والتراويح، فيما تمكّنت النساء فقط من الدخول، إضافةً إلى من هم فوق الـ40 عاماً، وذلك بعد عرقلة مرورهم عبر الحواجز.

المصدر: مواقع