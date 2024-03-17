‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعاً ‏لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية‏ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 17 2024 - 20:46

‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعاً ‏لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية‏

منذ 1 ساعة 17 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة