سرايا القدس : قصف بقذائف الهاون لتموضع جنود الاحتلال شرق المحافظة الوسطى وقنص جندي صهيوني جنوب غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2024 - 18:20

سرايا القدس : قصف بقذائف الهاون لتموضع جنود الاحتلال شرق المحافظة الوسطى وقنص جندي صهيوني جنوب غرب مدينة غزة

منذ 36 mins 17 March، 2024
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