شهيد و6 إصابات بعد استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة “غطاس” في شارع البلتاجي بحي الشجاعية شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2024 - 15:34

شهيد و6 إصابات بعد استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة “غطاس” في شارع البلتاجي بحي الشجاعية شرق غزة

منذ 21 mins 17 March، 2024
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