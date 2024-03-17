‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا لتجهيزات التجسسية في موقع العاصي برشاشات 14.5 وأصابوها إصابةً مباشرة‏ ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2024 - 15:34

‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا لتجهيزات التجسسية في موقع العاصي برشاشات 14.5 وأصابوها إصابةً مباشرة‏ ‏

منذ 22 mins 17 March، 2024
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