اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة وسط مدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2024 - 03:40

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة وسط مدينة نابلس

منذ 27 mins 17 March، 2024
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