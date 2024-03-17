محمد علي الحوثي: أمريكا التي تعيث فسادا في أرضنا وبحارنا لا يمكن أن نقابلها بالورود وإنما ستقابل بالقتل والتنكيل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2024 - 00:28

محمد علي الحوثي: أمريكا التي تعيث فسادا في أرضنا وبحارنا لا يمكن أن نقابلها بالورود وإنما ستقابل بالقتل والتنكيل

منذ 60 mins 16 March، 2024
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