مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف بالقذائف الثقيلة الاطراف الغربية لبلدة حولا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2024 - 22:48

مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف بالقذائف الثقيلة الاطراف الغربية لبلدة حولا

منذ 37 mins 16 March، 2024
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