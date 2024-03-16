اندلاع مواجهات داخل بلدة الخضر جنوب بيت لحم والاحتلال يطلق قنابل الغاز – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2024 - 22:48

اندلاع مواجهات داخل بلدة الخضر جنوب بيت لحم والاحتلال يطلق قنابل الغاز

منذ 1 ساعة 16 March، 2024
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