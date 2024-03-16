تظاهرة في باريس للمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2024 - 19:28

تظاهرة في باريس للمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة

منذ 2 ساعة 16 March، 2024
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