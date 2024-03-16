شهيد ومصابون بعد سقوط مساعدات عبر طائرات في بيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2024 - 17:44

شهيد ومصابون بعد سقوط مساعدات عبر طائرات في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

منذ 45 mins 16 March، 2024
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