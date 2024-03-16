مروحيات الاحتلال تطلق النار بكثافة تجاه دوار الكويت وشارع 10 جنوب غزة وشرق مخيم المغازي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2024 - 15:54

مروحيات الاحتلال تطلق النار بكثافة تجاه دوار الكويت وشارع 10 جنوب غزة وشرق مخيم المغازي

منذ 13 mins 16 March، 2024
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