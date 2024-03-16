مراسل المنار: دبابة ميركافا في مستعمرة المطلة تطلق قذائف مباشرة مستهدفة منطقة “هورا” بين دير ميماس وكفركلا واحدى القذائف استهدفت محيط “البانوراما” عند المدخل الشرقي لبلدة العديسة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2024 - 15:54

مراسل المنار: دبابة ميركافا في مستعمرة المطلة تطلق قذائف مباشرة مستهدفة منطقة “هورا” بين دير ميماس وكفركلا واحدى القذائف استهدفت محيط “البانوراما” عند المدخل الشرقي لبلدة العديسة

منذ 52 mins 16 March، 2024
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