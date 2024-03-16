اعلام العدو: من خلال بذل القليل من الجهد وبتكلفة مقبولة ينجح حزب الله في إبقاء شمال “إسرائيل” خالياً من السكان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2024 - 14:02

اعلام العدو: من خلال بذل القليل من الجهد وبتكلفة مقبولة ينجح حزب الله في إبقاء شمال “إسرائيل” خالياً من السكان

منذ 21 mins 16 March، 2024
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