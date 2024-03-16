اقتصاد|اسعار النفط تنهي أسبوعًا مربحًا.. والتجار “منقسمون” بشأن مستقبل السوق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 16 2024 - 09:54

اقتصاد|اسعار النفط تنهي أسبوعًا مربحًا.. والتجار “منقسمون” بشأن مستقبل السوق

منذ 15 mins 16 March، 2024
Neft Refinery
اقتصاد - صفحات منوعة

انهت أسعار النفط العالمية أسبوعا مربحًا رغم انخفاضها في اخر جلسة اغلاق، وسط حيرة التجار بين صعود الطلب والمخاوف الاقتصادية العالمية.
وتراجعت أسعار النفط في اغلاق الجمعة بعد يوم من تجاوزها 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.

لكن من المتوقع أن تنهي الأسعار الأسبوع مرتفعة أكثر من ثلاثة بالمئة بفعل تزايد الطلب من مصافي التكرير الأمريكية التي تستكمل خططها.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 85.33 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

وتقول رويترز ان التجار “منشطرون” بين الطلب الصعودي والمخاوف الاقتصادية الكلية، فيما يشير تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى مكاسب مستقبلية محتملة في أسعار النفط الخام.

المصدر: رويترز

التعليقات

ذات صلة

Neft Prices New11

النفط يقفز 3% ويقترب من 120 دولارا للبرميل

قفزت عقود خام برنت بأكثر من ثلاثة دولارات إلى 119 دولارا للبرميل، في وقت مبكر الثلاثاء، بعد يوم على إغلاق أسعار النفط مرتفعة أكثر من 7% فيما يدرس الاتحاد الأوروبي حظر النفط الروسي. وأغلقت أسعار النفط مرتفعة أكثر من 7%، الاثنين، وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 115 دولارا ...

البث المباشر

إغلاق مشاهدة