مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي نفذ غارة جوية إستهدفت أحد المنازل الخالية في بلدة طير حرفا في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2024 - 09:52

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي نفذ غارة جوية إستهدفت أحد المنازل الخالية في بلدة طير حرفا في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 16 March، 2024
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