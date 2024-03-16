العدو الاسرائيلي يقتحم بلدة اسكاكا شرق سلفيت بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2024 - 06:02

العدو الاسرائيلي يقتحم بلدة اسكاكا شرق سلفيت بالضفة المحتلة

منذ 52 mins 16 March، 2024
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