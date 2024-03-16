مكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نطالب كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية الممتدة لليوم 162 على التوالي وللشهر السادس على التوالي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2024 - 04:26

مكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نطالب كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية الممتدة لليوم 162 على التوالي وللشهر السادس على التوالي

منذ 32 mins 16 March، 2024
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