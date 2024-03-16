مكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نُحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد هذه الجرائم والمجازر بحق المدنيين العزل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 16 2024 - 04:26

مكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نُحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد هذه الجرائم والمجازر بحق المدنيين العزل

منذ 32 mins 16 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة