مكتب الإعلامي الحكومي بغزة: جيش الاحتلال الاسرائيلي يستهدف أكثر من 12 منزلا آمنا هذه الليلة في جريمة قتل مكتملة الأركان تُرسّخ الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2024 - 04:26

مكتب الإعلامي الحكومي بغزة: جيش الاحتلال الاسرائيلي يستهدف أكثر من 12 منزلا آمنا هذه الليلة في جريمة قتل مكتملة الأركان تُرسّخ الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء

منذ 32 mins 16 March، 2024
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